Дам 100 баллов! 9 класс Нужно преобразовать срочно! У меня не получилось до красивог?? ответа. Найду ошибку - удалю. 100 баллов не хухры-мухры

Алгебра
Дам 100 баллов! 9 класс Нужно преобразовать срочно! У меня не получилось до красивог?? ответа. Найду ошибку - удалю. 100 баллов не хухры-мухры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(  2/(b -√ab)  +   2/(b+√ab) ) ( a+  (b^(3/2) /√a) ) =  (2(b+√ab) +2(b-√ab)) /  (b²  - (√ab)² )   *  ( (a^(3/2) +b^(3/2)) /√a)= = ((2b +2√ab +2b -√ab ) / (b²-ab) )   *  ((√a³  +√b³) /√a) = 4b/ b(b-a)   * ( (√a³ +√b³)/√a)= = 4/(b-a)    *  ((√a³+√b³)/√a )= = 4(√a³+√b³)  /  √a(b-a) 
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