Дам 100 баллов! 9 класс Нужно преобразовать срочно! У меня не получилось до красивог?? ответа. Найду ошибку - удалю. 100 баллов не хухры-мухры
Алгебра
Дам 100 баллов! 9 класс Нужно преобразовать срочно! У меня не получилось до красивог?? ответа. Найду ошибку - удалю. 100 баллов не хухры-мухры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 2/(b -√ab) + 2/(b+√ab) ) ( a+ (b^(3/2) /√a) ) = (2(b+√ab) +2(b-√ab)) / (b² - (√ab)² ) * ( (a^(3/2) +b^(3/2)) /√a)= = ((2b +2√ab +2b -√ab ) / (b²-ab) ) * ((√a³ +√b³) /√a) = 4b/ b(b-a) * ( (√a³ +√b³)/√a)= = 4/(b-a) * ((√a³+√b³)/√a )= = 4(√a³+√b³) / √a(b-a)
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Дам 100 баллов! 9 класс Нужно преобразовать срочно! У меня не получилось до красивог?? ответа. Найду ошибку - удалю. 100 баллов не хухры-мухры
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