Дам 100 баллов! 9 класс Нужно преобразовать срочно! У меня не получилось до красивог?? ответа. Найду ошибку - удалю. 100 баллов не хухры-мухры

Алгебра

Дам 100 баллов! 9 класс Нужно преобразовать срочно! У меня не получилось до красивог?? ответа. Найду ошибку - удалю. 100 баллов не хухры-мухры

Автор: Гость