Здравствуйте! Вот мне надо собрать коробочку (уже из готовой заготовки). С верхом я справилась. Не могу собрать дно. Я по-разному делала, но что-то не получается. Может у вас есть опыт работы с такими заготовками? Как складыва...
Технология
Здравствуйте! Вот мне надо собрать коробочку (уже из готовой заготовки). С верхом я справилась. Не могу собрать дно. Я по-разному делала, но что-то не получается. Может у вас есть опыт работы с такими заготовками? Как складывать правильно? *фотки приложила* 1 фотка - заготовка 2-4 фотка-дно
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Гость:
Попробуй их в нахлест друг на друга
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