Здравствуйте! Вот мне надо собрать коробочку (уже из готовой заготовки). С верхом я справилась. Не могу собрать дно. Я по-разному делала, но что-то не получается. Может у вас есть опыт работы с такими заготовками? Как складыва...

Технология

Здравствуйте! Вот мне надо собрать коробочку (уже из готовой заготовки). С верхом я справилась. Не могу собрать дно. Я по-разному делала, но что-то не получается. Может у вас есть опыт работы с такими заготовками? Как складывать правильно? *фотки приложила* 1 фотка - заготовка 2-4 фотка-дно

Автор: Гость