Корень из 3 (sin (x-pi/3)=0
Алгебра
Корень из 3 (sin (x-pi/3)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√3sin(x-π/3)=0 sin(xπ/3)=0 x-π/3=πn x=π/3+πn,n∈z
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