Кицька повела Йванка до великого палацу -розибрать по частинам мови
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Кицька повела Йванка до великого палацу -розибрать по частинам мови
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кицька - подлежащее повела - сказуемое йванка - дополнение великого палацу - обстоятельство
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