Помогите пожалуйста, срочно надо!!! Рассчитайте массы оксида фосфора(5) и воды, зат??аченные на получение 1176 г фосфорной кислоты

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Дано: m(H₃PO₄)=1176г. -------------------------------------- m(P₂O₅)-? m(H₂O) -? 1. Определим молярные массы фосфорной кислоты, оксида фосфора(V), воды: M(H₃PO₄)=1х3+31+4х16= 98г./моль M(P₂O₅)=2х31+5х16= 142г./моль M(H₂O)=1х2+16= 18г./моль 2. Определим количество вещества фосфорной кислоты в 1176г.: n(H₃PO₄)=m(H₃PO₄) ÷ M(H₃PO₄)= 1176г. ÷ 98г./моль= 12моль. 3. Запишем уравнение реакции получения фосфорной кислоты: P₂O₅ + 3H₂O = 2H₃PO₄ 4. Анализируем уравнение реакции: по уравнению реакции на получение 2моль фосфорной кислоты потребуется 1моль оксида фосфора(V) и 3 моль воды. По условию задачи 12 моль фосфорной кислоты, значит потребуется 6моль оксида фосфора(V) и 18моль воды. n(P₂O₅)=1×12÷2 = 6моль n(H₂O)= 3 × 12 ÷ 2 = 18моль 5. Определим массу оксида фосфора(V) количеством вещества 6моль: m(P₂O₅)=n(P₂O₅)×M(P₂O₅)=6моль х 142г./моль=852г. 6. Определим массу воды количеством вещества 18моль: m(H₂O)=n(H₂O)×M(H₂O)=18моль × 18г./моль=324г. 7. Ответ: для получения1176г. фосфорной кислоты потребуется 825г. оксида фосфора(V) и 324г.воды. Примечание: можно было использовать Закон сохранения массы веществ (Масса веществ вступивших в реакцию, равна массе веществ, получившихся в результате ее) для определения массы воды или массы оксида фосфора(V): масса воды, если определили массу оксида фосфора(V) : m(H₂O)=m(H₃PO₄) - m(P₂O₅)= 1176г. - 852г.=324г. или масса оксида фосфора(V), если определили массу воды: m(P₂O₅)=m(H₃PO₄) - m(H₂O)= 1176г. - 324г. =852г.