Определить целое значение цены единицы продукции, при которой предложение и спро?? уравновешиваются, а также эластичность предложения и спроса при этой цене. Исследовать и построить графики функций предложения и спроса.

Математика

Определить целое значение цены единицы продукции, при которой предложение и спро?? уравновешиваются, а также эластичность предложения и спроса при этой цене. Исследовать и построить графики функций предложения и спроса.

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