Решить систему уравнений: x+2=4-y x^2+(y-3)^2-5=0

Гость: Гость:

((x+2=4-y (x^2+(y-3)^2-5=0 ((x=2-y ( (y-2)^2+(y-3)^2-5=0 Рассмотрим только второе уравнение: y^2-4y+4+y^2-6y+9-5=0 2y^2-10y+8=0 y^2-5y+4=0 По теореме Виета: (y=1 (y=4 при y=1, x=2-1=1 при у=4, x=2-4=-2 Ответ: (1;1) (-2;4)