Составить тезисный план. ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ. Выбор профессии стоит перед каждым из ??ас, и не всегда школьник четко знает, кем он хочет стать в будущем. Хорошо, когда ты с детства уверен, что хочешь быть врачом, художником, водит...

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Составить тезисный план. ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ. Выбор профессии стоит перед каждым из ??ас, и не всегда школьник четко знает, кем он хочет стать в будущем. Хорошо, когда ты с детства уверен, что хочешь быть врачом, художником, водителем и писателем. Для меня этот выбор был всегда самым сложным в жизни, так как я понимала, что от этого зависит мое будущее. Столько интересных и нужных профессий. Как же сделать выбор, чтобы потом об этом не пожалеть? Изучив спрос на специальности, посоветовавшись с родителями и друзьями, я решила, что хочу сделать практичный выбор, как говорится: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». По правде говоря, в детстве у меня было много талантов: мне хотелось стать то актрисой, то журналистом, то юристом. В итоге, я выбрала для себя практичную, высокооплачиваемую и модную в наше время профессию бухгалтера. Получив одобрение родителей, они обещали мне освоить все тонкости этой профессии, я поступила на факультет «Бухучет». Чтобы овладеть всеми нюансами и стать хорошим специалистом, необходимо обладать такими качествами, как внимательность, упорство, математический склад ума. Плюсом этой профессии является то, что найти работу не составит проблем, ведь бухгалтер нужен на каждой фирме и в любом государственном учреждении. Достаточно уметь оформлять первичные документы и можно будет работать помощником бухгалтера в любой отрасли, для чего не нужно даже заканчивать ВУЗ. Самое сложное — это повысить свой уровень и стать главным бухгалтером. Для этого необходимо постоянно читать много специфической литературы, знать законы бухгалтерии, юриспруденции и налогообложения, быть разносторонним человеком и постоянно заниматься самообразованием. За годы учебы я поняла — закончить ВУЗ — это не самое главное. Чтобы устроиться на хорошую работу, необходимо получить практику, освоить не только теоретические знания, план счетов и разделы бухгалтерского баланса. Главное — это умение применять знания на практике и постоянно пополнять свои знания из разных источников, так как информация устаревает и необходимо пополнять багаж знаний, чтобы быть действительно востребованным и высокооплачиваемым специалистом.

Автор: Гость