Груз свободно падает с высоты 54 м без начальной скорости. Разделите эту высоту на ??ри части так, чтобы на прохождение каждой из них требовалось одинаковое количество времени.
Физика
Груз свободно падает с высоты 54 м без начальной скорости. Разделите эту высоту на ??ри части так, чтобы на прохождение каждой из них требовалось одинаковое количество времени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОА:АВ:ВС=1:3:5 1+3+5=9 частей 54м:9=6м одна часть 6*3=18 м 6*5=30м 6м:18м:30м
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