Груз свободно падает с высоты 54 м без начальной скорости. Разделите эту высоту на ??ри части так, чтобы на прохождение каждой из них требовалось одинаковое количество времени.

Физика

Груз свободно падает с высоты 54 м без начальной скорости. Разделите эту высоту на ??ри части так, чтобы на прохождение каждой из них требовалось одинаковое количество времени.

Автор: Гость