Напишите историческое эссе,раскрывающее роль Ивана ||| в истории России

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Иван третий -сын Василия темного, годы правления 1462-1505. При Иване 3 присоединены ярославское княжество 1471, Тверское 1485, и тп. Также Иван 3 известен как создатель судебника 1497, нового на тот момент свода законов.При нем гос-во окончательно избавилось от зависимости от Золотой Орды и раздвигнуло свои границы. Еще отроком Иван участвовал в походах против татар (1448, 1454, 1459 гг.) , многое повидал и к моменту вступления на престол в 1462 г. Иван III имел уже сложившийся характер, был готов принимать важные государственные решения. Начало правления Иван III ознаменовал выпуском золотых монет, на которых были отчеканены имена великого князя Ивана III и его сына Ивана Молодого, наследника престола. При Иване III началось оформление титула «великого князя всея Руси» , а в некоторых документах он называет себя царем. При Иване III значительно расширилась территория Руси, Москва стала централизованным государством.