8 в степени 2 целых одна третья : 81 в степени 0.75
Алгебра
8 в степени 2 целых одна третья : 81 в степени 0.75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2^(3*7)/3)/(3^(4*3)/4)=2^7/3^3 = 128/27
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