Подбрасываем 2 монеты.Какова Вероятность того,что на обеих монетах выпадет герб?Х??тя бы на одной монете выпадет герб?
Математика
Подбрасываем 2 монеты.Какова Вероятность того,что на обеих монетах выпадет герб?Х??тя бы на одной монете выпадет герб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего возможных исходов 4 1. I - герб II - герб 2. I - герб ІІ - решка 3. І - решка ІІ - герб 4. І - решка ІІ - решка Ну точнее 50/50
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