Подбрасываем 2 монеты.Какова Вероятность того,что на обеих монетах выпадет герб?Х??тя бы на одной монете выпадет герб?

Математика
Подбрасываем 2 монеты.Какова Вероятность того,что на обеих монетах выпадет герб?Х??тя бы на одной монете выпадет герб?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего возможных исходов 4 1. I - герб II - герб 2. I - герб ІІ - решка 3. І - решка ІІ - герб 4. І - решка ІІ - решка    Ну точнее 50/50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
8 в степени 2 целых одна третья : 81 в степени 0.75
Ответить
География
Определение что такое: Половая и возрастная структура населения -
Ответить
Литература
Как история 20 века повлияла на развитие литературы? (просто ответ , не надо перечисления событий и т.д. ) Мне нужен как бы вывод . Именно ответ на...
Ответить
Физика
Груз свободно падает с высоты 54 м без начальной скорости. Разделите эту высоту на ??ри части так, чтобы на прохождение каждой из них требовалось о...
Ответить
Математика
5 в 14 и в 5 деленное на 5 в 67
Ответить