Подбрасываем 2 монеты.Какова Вероятность того,что на обеих монетах выпадет герб?Х??тя бы на одной монете выпадет герб?

Математика

Подбрасываем 2 монеты.Какова Вероятность того,что на обеих монетах выпадет герб?Х??тя бы на одной монете выпадет герб?

Автор: Гость