Помогите пожалуйста Закончите стихотворения открыть виселицу узором аккуратно сверкают краски на земле на первый взгляд казался непонятным узор растений везде Вдруг ветер неожиданно поднялся и солнце появилось из-за туч ......

Литература

Помогите пожалуйста Закончите стихотворения открыть виселицу узором аккуратно сверкают краски на земле на первый взгляд казался непонятным узор растений везде Вдруг ветер неожиданно поднялся и солнце появилось из-за туч ......

Автор: Гость