Помогите пожалуйста Закончите стихотворения открыть виселицу узором аккуратно сверкают краски на земле на первый взгляд казался непонятным узор растений везде Вдруг ветер неожиданно поднялся и солнце появилось из-за туч ......

Литература
Помогите пожалуйста Закончите стихотворения открыть виселицу узором аккуратно сверкают краски на земле на первый взгляд казался непонятным узор растений везде Вдруг ветер неожиданно поднялся и солнце появилось из-за туч ......
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Гость:
Выскачило солнышко яркое и нежное теплое и такое ласковое
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