Срочно! Помогите решить уравнения с модулем : 1. |x|lt;5 2. IxI gt; -3 3. Ix+3I≥5 4. Ix-2I≤8 5. IxIgt;7
Математика
Срочно! Помогите решить уравнения с модулем : 1. |x|lt;5 2. IxI gt; -3 3. Ix+3I≥5 4. Ix-2I≤8 5. IxIgt;7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 5 Нет решений(модуль всегда полож.) -5>= х- (-3)>=5 -5-3>=Х>=5-3 -8>=Х>=2 -8<=Х-2<=8 -8+2<=Х<=8+2 -6<=Х<=10 -7>Х>7
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