Помогите,пожалуйста! Запишите одночлен в виде квадрата другого одночлена: а)4а⁴b² б)2 целых 1/4 а²b²⁰ в)9 с⁶d⁴ г)6 целых 1/4 c²⁴d² д)49 а⁴b¹² е)1 целая 7/9 а²⁶b²² ж)81 c¹⁶d⁴ з)12 целых 1/4 с²⁰d³²
Алгебра
Помогите,пожалуйста! Запишите одночлен в виде квадрата другого одночлена: а)4а⁴b² б)2 целых 1/4 а²b²⁰ в)9 с⁶d⁴ г)6 целых 1/4 c²⁴d² д)49 а⁴b¹² е)1 целая 7/9 а²⁶b²² ж)81 c¹⁶d⁴ з)12 целых 1/4 с²⁰d³²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (2а**в)**, б) (3/2ав**********)**, в) (3с***д**)**, г) 5/2с************д)**, д) (7а**в******)**, е) (4/3а************в***********)**, ж) (9с********д**)**, з) (7/2с**********д****************)**. ИЗВИНИТЕ за показатели степени! Иначе не умею! Считайте внимательней!
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