(1)Зарница. (2)Земля слушает их. (3)Хлеба слушают их.(4) И то, что нам кажется немотою, для них, может быть, самая сладкая музыка, великий гимн о немыслимо огромном походе хлебов к человеку - от единого колоска, воспрянувшего...

Русский язык

(1)Зарница. (2)Земля слушает их. (3)Хлеба слушают их.(4) И то, что нам кажется немотою, для них, может быть, самая сладкая музыка, великий гимн о немыслимо огромном походе хлебов к человеку - от единого колоска, воспрянувшего на груди еще молодой матери-земли, зажавшей внутри огонь - к этому возделанному человеческими руками полю. (5)Музыка есть в каждой минуте жизни, и у всего живого есть свои сокровенные тайны, и они принадлежат только той жизни, которой определены природой.(6)И потому, может быть, в те часы, когда по небу ходят сполохи, перестают охотиться звери друг за другом, лосиха и лосенок замирают с недожеванным листом на губах, замолкают птицы, а человек крещеный осеняет себя, землю, небо трепетным троеперстьем, и некрещеный тоже благоговейно, как я сейчас, останавливается середь поля, охваченный тревожным томлением. (7)Сколько же стою я среди хлебов?(8) Час, два, вечность?(9) Недвижно все и смиренно вокруг меня. (10)Ночь без конца и края, такая же ночь, какая властвовала в ту пору, когда ни меня, ни этих колосьев, никого еще не было на Земле, да и сама Земля клокотала в огне, содрогалась от громов, усмиряя себя во имя будущей жизни. (11)И быть может, не зарницы эти, а неостывшие голоса тех времен, пластая в клочья темноту, рвутся к нам? (12)Может быть, пробиваются они сквозь толщу веков с молчаливым уже, но все еще ярким приветом, только с виду грозным, а на самом деле животворным, потому что из когда-то дикого пламени в муках и корчах родилось все: пылинка малая и дерево, звери и птицы, цветы и люди, рыбы и мошки. (13)И не оттого ли в летние ночи, когда издалека сигналят о чем-то зарницы, утерявшие громы в миллионолетной дороге, а хлеба наполняются твердостью и могуществом и свято притихшая земля лежит в ярком осиянии, в сердце нашем пробуждается тоска о еще неведомом? (14)Какие-то смутные воспоминания тревожат тогда человека. (15)И небо в эти минуты словно бы становится вестником нашего перворождения, доносит отголоски тех бурь, из которых возникли мы. (16)Я склоняюсь к древнему полю, вдыхающему пламя безмолвных зарниц. (17)Мне чудится, что я слышу, как шепчутся с землею колосья.(18) И, кажется, я даже слышу, как зреют они. (19)А небо, тревожась и мучаясь, бредит миром и хлебом. (20)Зарницы. Зарницы. Зарницы. 1.Выберите номер предложения ,содержашию риторический вопрос. 2.Как называется выразительное средство языка,использованное в предложения 2 и 3? 3.Выпишите все причастия.Укажите ,действительны они или страдательные. 4.Из предложения 12 выпишите все имена существительные и укажите их падеж. 5.Из предложений 15-18 выпишите слово(а) с орфограммой Правописание чередующихся гласных в корне

Автор: Гость