SOS!!!!!!!Помогите пожалуйста прошу!!!!!Из вершины верхнего основания равнобедренной трапеции DKMA проведена высота,которая делит нижнее основание на отрезки 26 см и 3 см .Найдите длину верхнего основания трапеции!!!!!!

Геометрия

SOS!!!!!!!Помогите пожалуйста прошу!!!!!Из вершины верхнего основания равнобедренной трапеции DKMA проведена высота,которая делит нижнее основание на отрезки 26 см и 3 см .Найдите длину верхнего основания трапеции!!!!!!

Автор: Гость