SOS!!!!!!!Помогите пожалуйста прошу!!!!!Из вершины верхнего основания равнобедренной трапеции DKMA проведена высота,которая делит нижнее основание на отрезки 26 см и 3 см .Найдите длину верхнего основания трапеции!!!!!!

Геометрия
SOS!!!!!!!Помогите пожалуйста прошу!!!!!Из вершины верхнего основания равнобедренной трапеции DKMA проведена высота,которая делит нижнее основание на отрезки 26 см и 3 см .Найдите длину верхнего основания трапеции!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проводим вторую высоту=> 26-6=20 Т.е. меньшее основание=20
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