2 речення з прямою мовою зі словосполученнями ( словосполучення 1. наводити приклади 2. навчати правил поведінки.)
Українська мова
2 речення з прямою мовою зі словосполученнями ( словосполучення 1. наводити приклади 2. навчати правил поведінки.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчитель каже: "клас, сьогодні я навчу вас наводити приклади складних речень". ціль етики :"навчати правил поведінки та вміти себе гідно поводитись".
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