Перевести, пожалуйста!

Гость: Гость:

Не понимаю что такое Slam, но по сути это звук сильного удара, однако в тексте с большой буквы, может быть это и человек... А еще тут имя Nevita странное... Рэйчел: чей это СД диск со Слэмом? Роберт: моего брата. Ему нравится Слэм. Рэйчел: мне тоже. Чей вот этот плакат/постер, Роберт? Роберт: тоже моего брата. Невита: нет, не его. Это плакат/постер Роберта. Мне не нравится Наоми Кэмпбелл. Она ужасна. Роберт: ох, с ней все в порядке. (имеется ввиду что она нормальная) Рэйчел: чьи это фотографии? Роберт: Невиты. Рэйчел: они очень хорошие. Невита: спасибо. Трэвор: привет, Рэйчел. Привет, Невита. Наоми Кэмпбелл! Она фантастическая/превосходная! Невита: хах! Роберт: ей не нравится Наоми Кэмпбелл. Трэвор: она вероятно ревнивая! Невита: Трэвор! Я не ревнивая! Трэвор и Роберт: ха-ха-ха!