Чем объясняется вечное стремление человека к поиску ответа на вопросы кто ы? заче?? я? что будет после меня?"

Обществознание
Чем объясняется вечное стремление человека к поиску ответа на вопросы кто ы? заче?? я? что будет после меня?"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек смертен и понимает это,поэтому пытается понять,зачем ему дана эта короткая и конечная жизнь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина первой стороны треугольника равна 34см, длина второй 17см, а третья сторона короче на 24см, чем первая и вторая вместе. найди длину третьей с...
Ответить
Биология
Материалы используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их эколо??ическая безопасность
Ответить
Физика
Примеры инерции в пдд
Ответить
Математика
Решить уравнение х=2+1/3х+1/2х
Ответить
Українська мова
Як правильно поставити розділові знаки в даному реченні : Суботнього весняного ранку хлопчик Тарасик взяв свою сопілку і пішов до лісу по вербові г...
Ответить