Чем объясняется вечное стремление человека к поиску ответа на вопросы кто ы? заче?? я? что будет после меня?"

Обществознание

Чем объясняется вечное стремление человека к поиску ответа на вопросы кто ы? заче?? я? что будет после меня?"

Автор: Гость