Чем объясняется вечное стремление человека к поиску ответа на вопросы кто ы? заче?? я? что будет после меня?"
Обществознание
Чем объясняется вечное стремление человека к поиску ответа на вопросы кто ы? заче?? я? что будет после меня?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек смертен и понимает это,поэтому пытается понять,зачем ему дана эта короткая и конечная жизнь
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