Як правильно поставити розділові знаки в даному реченні : Суботнього весняного ранку хлопчик Тарасик взяв свою сопілку і пішов до лісу по вербові гілочки

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Як правильно поставити розділові знаки в даному реченні : Суботнього весняного ранку хлопчик Тарасик взяв свою сопілку і пішов до лісу по вербові гілочки

Автор: Гость