От электрического столба высотой 20 м к дому, высота которого 8м натянут кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 9 м.
Математика
От электрического столба высотой 20 м к дому, высота которого 8м натянут кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 9 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20-8 = 12 2) по теореме Пифагора: c^2=a^2+b^2; c^2=144+81; c=15 Ответ:15 м
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