От электрического столба высотой 20 м к дому, высота которого 8м натянут кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 9 м.

Математика

От электрического столба высотой 20 м к дому, высота которого 8м натянут кабель. Определите длину кабеля, если расстояние между домом и столбом 9 м.

Автор: Гость