СРОЧНО ПОМОГИТЕ! спишите словосочетания в два столбика. объясните, чем отличаютс?? причастия действительного залога от причастий страдательного залога(устно)!
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СРОЧНО ПОМОГИТЕ! спишите словосочетания в два столбика. объясните, чем отличаютс?? причастия действительного залога от причастий страдательного залога(устно)!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик: заночевавший гуляющие плескавшиеся бегущие 2 столбик : подгоняемая разорванная прочитанная поднятый
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