СРОЧНО ПОМОГИТЕ! спишите словосочетания в два столбика. объясните, чем отличаютс?? причастия действительного залога от причастий страдательного залога(устно)!

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СРОЧНО ПОМОГИТЕ! спишите словосочетания в два столбика. объясните, чем отличаютс?? причастия действительного залога от причастий страдательного залога(устно)!

Автор: Гость