В ящике лежат 10 красных 7 зеленых и 4 синих карандашей наудачу вынимают без возвращения 2 карандаша найти вероятность того,что окажется не вынутым красный карандаш
Математика
В ящике лежат 10 красных 7 зеленых и 4 синих карандашей наудачу вынимают без возвращения 2 карандаша найти вероятность того,что окажется не вынутым красный карандаш
Ответ(ы) на вопрос:
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Вероятность, что попадётся=10:21≈0.47=47%⇒Вероятность, что не попадётся=53%
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