В ящике лежат 10 красных 7 зеленых и 4 синих карандашей наудачу вынимают без возвращения 2 карандаша найти вероятность того,что окажется не вынутым красный карандаш

Математика

В ящике лежат 10 красных 7 зеленых и 4 синих карандашей наудачу вынимают без возвращения 2 карандаша найти вероятность того,что окажется не вынутым красный карандаш

Автор: Гость