Подберите к именам существительным однокоренной глагол и проверьте безударную г??асную в корне. ОБРАЗЕЦ: покаяние-каяаться Бр...дяга- св...дание- за...витель- обозн...чение- препод...ватель- раздр...жение- снов...дение-...
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Подберите к именам существительным однокоренной глагол и проверьте безударную г??асную в корне. ОБРАЗЕЦ: покаяние-каяаться Бр...дяга- св...дание- за...витель- обозн...чение- препод...ватель- раздр...жение- снов...дение- сп...шить осм...леть Поставьте исходные глаголы в форму 3 лица ед. числа и проверьте безударные гласные в корне слова. ОБРАЗЕЦ: Посмотреть- посмотрит к...сить- ок...заться- нав...зать- произн...сить- рассм...треть- прив...зать-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бродяга-бродит свидание-увидеться заявитель-заявить обозначение-обозначить преподаватель-преподать раздражение-раздражать сновидение-видеть сны спешка-спешить привязанность-привязать косить-косит оказаться-оказывает навязать-навязывает произносить-произносит рассмотреть-рассмотрит привязать-привязывает
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