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Помогите с геометрией 10 класс!
Геометрия
Помогите с геометрией 10 класс!
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По теорме 1ю5 абс раверн треугольна аься
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