Помогите. Как я понял нужно сопоставить цитаты людей, с местом где они учатся(учил??сь)
Английский язык
Помогите. Как я понял нужно сопоставить цитаты людей, с местом где они учатся(учил??сь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не уверена, что всё правильно A: 7, 11 B: 8, 9, 10, 12
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