Что из нижеперечисленного можно отнести к юридической ошибке (ошибка в праве)? а) неправильное представление лица о преступности и непреступности своего деяния; б) ошибка в личности потерпевшего; в) ошибка в квалификации пр...
Право
Что из нижеперечисленного можно отнести к юридической ошибке (ошибка в праве)? а) неправильное представление лица о преступности и непреступности своего деяния; б) ошибка в личности потерпевшего; в) ошибка в квалификации преступления; г) ошибка в средствах совершения преступления; д) ошибка в виде или размере наказания за совершенное преступление.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А);Д) - Явроде думаю , что дожно быть так
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