Что из нижеперечисленного можно отнести к юридической ошибке (ошибка в праве)? а) неправильное представление лица о преступности и непре­ступности своего деяния; б) ошибка в личности потерпевшего; в) ошибка в квалификации пр...

Право

Что из нижеперечисленного можно отнести к юридической ошибке (ошибка в праве)? а) неправильное представление лица о преступности и непре­ступности своего деяния; б) ошибка в личности потерпевшего; в) ошибка в квалификации преступления; г) ошибка в средствах совершения преступления; д) ошибка в виде или размере наказания за совершенное преступление.

Автор: Гость