Кислород находится в сосуде вместимостью 0,4 м3 под давлением 8,2*105 Па и при температуре 52 К. Определите массу кислорода.
Физика
Кислород находится в сосуде вместимостью 0,4 м3 под давлением 8,2*105 Па и при температуре 52 К. Определите массу кислорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДаноV = 0,4 м³p = 8,3·10⁵ ПаТ= 52°М= 32·10-³ кг/мольm - ?РешениеpV= mRT / Mm= pVM / RTm= 8,3·10⁵·0,4*32·10-³ / 8,31·52= 0,039·10²= ? кгпосчитайте и получите ответ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Геометрия
Химия
1.ВЫПИШИТЕ ИЗ ДАННОГО ПЕРЕЧНЯ ФОРМУЛЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ: СаСО3, NaCl, CaO, Na2CO3, CaCl2 ,Ca(OH)2 ,Na2O, NaOH, Ca(NO)3, Na2O2. 2.Осущес...