Кислород находится в сосуде вместимостью 0,4 м3 под давлением 8,2*105 Па и при температуре 52 К. Определите массу кислорода.

Физика
Кислород находится в сосуде вместимостью 0,4 м3 под давлением 8,2*105 Па и при температуре 52 К. Определите массу кислорода.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДаноV = 0,4 м³p = 8,3·10⁵ ПаТ= 52°М= 32·10-³ кг/мольm - ?РешениеpV= mRT / Mm= pVM / RTm= 8,3·10⁵·0,4*32·10-³ / 8,31·52= 0,039·10²= ? кгпосчитайте и получите ответ.

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