Кислород находится в сосуде вместимостью 0,4 м3 под давлением 8,2*105 Па и при температуре 52 К. Определите массу кислорода.

Физика

Кислород находится в сосуде вместимостью 0,4 м3 под давлением 8,2*105 Па и при температуре 52 К. Определите массу кислорода.

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