Моток изолированного медного провода проводит ток 0.05 А при напряжении 8.5 В. Какая ??лина провода в мотке, если его поперечное сечение равно 0.5 мм в квадрате
Физика
Моток изолированного медного провода проводит ток 0.05 А при напряжении 8.5 В. Какая ??лина провода в мотке, если его поперечное сечение равно 0.5 мм в квадрате
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I=u/r r=pl/s i=us/pl l=us/pi
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