ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРООООЧНО НОМЕР 7 НАДО БЫСТРО СЕГОДНЯ НАДО СДЕЛАТЬ

География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРООООЧНО НОМЕР 7 НАДО БЫСТРО СЕГОДНЯ НАДО СДЕЛАТЬ
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5,7-1,3×27,:2,867,1+287839,7389
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