С какой силой притягивается луной гиря массой 1кг если масса луны 7.3•10 а Ее радиус 1700км
Физика
С какой силой притягивается луной гиря массой 1кг если масса луны 7.3•10 а Ее радиус 1700км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. у тебя не указана масса луны, то 6,67*10^-11* массу луны/170000^2
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