помогите решить задачу номер 331. Пожалуйста.

Гость: Гость:

X - Сколько км проехали сани в 1 час X+36 - сколько проехали сани во второй час X1.6 - Сколько проехали сани в третий час X + X+36+X1.6=360 3.6X=360-36 3.6X=324 X=324/3.6 X=90 проехали сани в первый час 90+36=126 км - проехали сани во второй час 90*1.6=144 км - проехали сани в третий час Аэросани прошли в 1 час - 1/4 часть пути прошли сани, 0.25 часть, 25% 2 час - 7/20 часть пути прошли сани, 0.35 часть, 35% 3 час - 2/5 часть пути прошли сани, 0.4 часть, 40%