В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС боковая сторона АВ равна 32√3, а cos угла А=1/2. Найдите высоту, проведенную к основанию

Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС боковая сторона АВ равна 32√3, а cos угла А=1/2. Найдите высоту, проведенную к основанию
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Гость:
AH:AB=1:2 AH:32√3=1:2 AH=32√3:2
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