В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС боковая сторона АВ равна 32√3, а cos угла А=1/2. Найдите высоту, проведенную к основанию

Геометрия

В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС боковая сторона АВ равна 32√3, а cos угла А=1/2. Найдите высоту, проведенную к основанию

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