Історична задача. Існують різні твердження щодо того, яка із битв поклала початок корінному перелому в ході Другої світової війни: битва за Москву, під Сталінградом, під Єль-Аламейном, на Орловсько-Курській дузі. Висловіть влас...
История
Історична задача. Існують різні твердження щодо того, яка із битв поклала початок корінному перелому в ході Другої світової війни: битва за Москву, під Сталінградом, під Єль-Аламейном, на Орловсько-Курській дузі. Висловіть власне судження щодо значення цих битв, і яка, на вашу думку, розпочала корінний перелом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку, найзначнішою була Сталінградська битва. Тому що вона започаткувала контрнаступ радянських сил і стало однією з найважливіших переломних точок Другої світової війни. Услід за ним послідували операції Червоної Армії в Західній Росії, Україні, Білорусі і інших регіонах Східної Європи, а також остаточна перемога у битві за Берлін. Крім того, перемога під Сталінградом зробила визначальний вплив на подальший хід Другої світової війни. В результаті битви Червона Армія міцно опанувала стратегічну ініціативу і тепер диктувала ворогові свою волю. Це змінило характер дій німецьких військ на Кавказі, в районах Ржева і Демянска. Удари радянських військ змусили вермахт віддати наказ про підготовку Східного валу, на якому передбачалося зупинити настання Радянської Армії.
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