Спишите словосочетания в два столбика. объясните, чем отличаются причастия дейст??ительного залога от причастий страдательного залога(устно)

Русский язык

Спишите словосочетания в два столбика. объясните, чем отличаются причастия дейст??ительного залога от причастий страдательного залога(устно)

Автор: Гость