Спишите словосочетания в два столбика. объясните, чем отличаются причастия дейст??ительного залога от причастий страдательного залога(устно)
Русский язык
Спишите словосочетания в два столбика. объясните, чем отличаются причастия дейст??ительного залога от причастий страдательного залога(устно)
Ответ(ы) на вопрос:
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1 столбик-дейсвиткльный залог: 1;4,5,8 2 столбик-страдательный залог: 2,3,6,7
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