Спишите словосочетания в два столбика. объясните, чем отличаются причастия дейст??ительного залога от причастий страдательного залога(устно)

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Спишите словосочетания в два столбика. объясните, чем отличаются причастия дейст??ительного залога от причастий страдательного залога(устно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик-дейсвиткльный залог: 1;4,5,8 2 столбик-страдательный залог: 2,3,6,7
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