Подберите причастия 6 шт. 1.Дорога 2.Прицы
Русский язык
Подберите причастия 6 шт. 1.Дорога 2.Прицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Петляющая дорога, уходящая дорога, растаявшая дорога, раскисшая дорога, замершая дорога,убегающая дорога. 2.Улетающие птицы, кричащие птицы, свистящие птицы, спящие птицы, мелькающие птицы, прыгающие птицы.
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