1.ВЫПИШИТЕ ИЗ ДАННОГО ПЕРЕЧНЯ ФОРМУЛЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ: СаСО3, NaCl, CaO, Na2CO3, CaCl2 ,Ca(OH)2 ,Na2O, NaOH, Ca(NO)3, Na2O2. 2.Осуществите следующие превращения : KCI--gt; K --gt;KOH--gt;K2CO3 (обьясните способ по...
Химия
1.ВЫПИШИТЕ ИЗ ДАННОГО ПЕРЕЧНЯ ФОРМУЛЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ: СаСО3, NaCl, CaO, Na2CO3, CaCl2 ,Ca(OH)2 ,Na2O, NaOH, Ca(NO)3, Na2O2. 2.Осуществите следующие превращения : KCI--gt; K --gt;KOH--gt;K2CO3 (обьясните способ получения елочных металлов) 3.Напишите диссоциацию двух веществ - электролитов ,из первого задания. 4.Укажите сущность процессов из задания 2 : УХР №2,3 не ОВР- ионные уравнения. 5.Решите задачу : Рассчитайте массу 20% р-ра едкого калия необходимого для взаимодействия с углекислым газом, чтобы получить 276г поташа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ответ:CaCO3.CaO.CaCl2.Ca(OH)2.Ca(NO3)2 Ведь Ca является щелочно-земельным металлом. 2.Решение: 1)2KCl(диссоциирует)=2K+Cl2 2)2K+2H2O=2KOH+H2 3)2KOH+CO2=K2CO3+H2O 3.Диссоциация 2 ух вв: 1)2NaCl=2Na+Cl2(диссоциирует) 2)CaCl2=Ca+Cl2 4.Указание сущности процессов из упражнения 2: в ионном в виде: 2)K(+)+2H20=2K(+)+OH(-)+H2 Сокращаем,получаем: 2H2O=2H(+)+OH(-) 3)в ионном в виде: 2K(+)+2OH(-)+CO2=2K(+)+CO(2-)3+H2O Сокращаем,получаем: 2OH(-)+CO2=CO3(2-)+H2O Задание №2: 1)1 ая химическая реакция:Диссоциация 2)Замещения 3)Обмена №5 Дано: W(KOH)=20% m(K2CO3)=276 грамм Найти: mч.в.(KOH)-? Решение: 1)СO2+2KOH=K2CO3+H2O 2)от массы идем на количество: n(K2CO3)=276/138=2 моль Mr(K2CO3)=48+39*2+12=78+48+12=138 гр/моль 3)n(K2CO3)=2n(KOH)=4 моль 4) от количества переходим к массе: mр-ра(KOH)=4*56=224 грамма 5)m ч.в.(KOH)=224*20/100% m(KOH)=44.8 грамм. Ответ:m(KOH)=44.8 грамм
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