Хелп! 2cos П – корень из 3 sin П/3 + ctg 3П/4= ??? Помогите пожалуйста!!!!
Алгебра
Хелп! 2cos П – корень из 3 sin П/3 + ctg 3П/4= ??? Помогите пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О, недавно это проходили 2cosП = -2 3 sinП/3 =( 3×корень из 3)÷2 ctg 3П/4 = -1 Осталось только подставить
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