Скажите пожалуйста Какие фразеологизмы имеются в виду?? 1) Какие органы человека н??чинают увядать если говорят глупости? 2) Откуда нельзя выбрасывать слова? 3) Нужно трудиться потому что без труда ничего не добъемся?

Литература

Скажите пожалуйста Какие фразеологизмы имеются в виду?? 1) Какие органы человека н??чинают увядать если говорят глупости? 2) Откуда нельзя выбрасывать слова? 3) Нужно трудиться потому что без труда ничего не добъемся?

Автор: Гость