Скажите пожалуйста Какие фразеологизмы имеются в виду?? 1) Какие органы человека н??чинают увядать если говорят глупости? 2) Откуда нельзя выбрасывать слова? 3) Нужно трудиться потому что без труда ничего не добъемся?
Литература
Скажите пожалуйста Какие фразеологизмы имеются в виду?? 1) Какие органы человека н??чинают увядать если говорят глупости? 2) Откуда нельзя выбрасывать слова? 3) Нужно трудиться потому что без труда ничего не добъемся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Органы начинают увядать 2) выбрасывать слова
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