Массовая доля S,Na,O в соединениях составляет 36,5:25,4:38,1.Напишите формулу веществ

Химия
Массовая доля S,Na,O в соединениях составляет 36,5:25,4:38,1.Напишите формулу веществ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S Na :O = 36.5/32 : 25.4 /23 : 38.1 / 16 = 1:`1:2 NaSO2
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