Допишите уравнения реакций и оставьте ионные уравнения: 4. HNO3+CuCl2=gt;
Химия
Допишите уравнения реакций и оставьте ионные уравнения: 4. HNO3+CuCl2=gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данная реакция не идет,так как не образуется осадок и не выделяется газ.
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