Помогите, пожалуйста, решить: Какова вероятность набрать правильный пароль при входе в личный кабинет, если известно, что на первом и втором месте может стоять любая цифра (цифры могут повторяться), а на третьем и четвертом ме...
Математика
Помогите, пожалуйста, решить: Какова вероятность набрать правильный пароль при входе в личный кабинет, если известно, что на первом и втором месте может стоять любая цифра (цифры могут повторяться), а на третьем и четвертом местах – одна из 8 гласных букв, причем они не могут совпадать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)На первом месте могут стоять цифры от нуля до 9, на втором месте тоже, значит, по 10 вариантов 2) Гласных букв-8. Значит, на 3 месте стоит одна из 8 букв, а на четвертом-одна из оставшихся семи букв. 3) Получаем, что у нас 10*10*8*7=5600 вариантов кода . 4) правильный вариант только один, поэтому 1:5600=0,0002 вероятность угадать пароль по данным параметрам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Что из нижеперечисленного можно отнести к юридической ошибке (ошибка в праве)? а) неправильное представление лица о преступности и непреступност...
Математика
Литература
Скажите пожалуйста Какие фразеологизмы имеются в виду?? 1) Какие органы человека н??чинают увядать если говорят глупости? 2) Откуда нельзя выбрасыв...
Математика