В колебательном контуре зависимость заряда от времени задана уравнением q=0,008sin10^3??t. Найти амплитуду заряда, период, собственную циклическую частоту электромагнитных колебаний.

Физика

В колебательном контуре зависимость заряда от времени задана уравнением q=0,008sin10^3??t. Найти амплитуду заряда, период, собственную циклическую частоту электромагнитных колебаний.

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