В колебательном контуре зависимость заряда от времени задана уравнением q=0,008sin10^3??t. Найти амплитуду заряда, период, собственную циклическую частоту электромагнитных колебаний.

Физика
В колебательном контуре зависимость заряда от времени задана уравнением q=0,008sin10^3??t. Найти амплитуду заряда, период, собственную циклическую частоту электромагнитных колебаний.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q(t) = Asinωt А = 0.008 Т = 2/10³ = 0.002 ω = 10³π
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