Автомобиль и автобус одновременно начинают равноускоренное движение из состояния покоя ускорение автомобиля в 3 раза больше чем ускорение автобуса во сколько разбольше времени понадобится автобусу чтобы достичь скорости 50 км/ч
Физика
Автомобиль и автобус одновременно начинают равноускоренное движение из состояния покоя ускорение автомобиля в 3 раза больше чем ускорение автобуса во сколько разбольше времени понадобится автобусу чтобы достичь скорости 50 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 разделить на 3 во столько раз
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