Рассказ о пчеле по плану 1изображение 2описание внешнего вида 3(5интересных фактов о жизни 4ципочка питания
Биология
Рассказ о пчеле по плану 1изображение 2описание внешнего вида 3(5интересных фактов о жизни 4ципочка питания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название: Пчела. Пчела это насекомое , живёт в ульях. Пчёлы собирают мёд почти всю свою жизнь. Сначала она садится на цветок и ест нектар, потом возвращается в улей и делает там мёд. На вид пчела она маленькое насекомое , она жёлтого цвета и с чёрными полосками, у неё есть усики и очень маленькие глазки они почти не заметны, ещё у неё есть жало им она жалит всех кто матает руками и она думает что люди хотят её убить, и тогда шалит всех, и у всех раздуваются разные части тела или голова. Питается она обычно нектаром. Интересные факты о пчёлах что они строят улья по магнитному полю то есть ровно, но когда магнитного поля нет вся работа получается на перекосяк. А ты сделаешь ответ лучшим пожалуйста?
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