Материалы используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их эколо??ическая безопасность
Биология
Материалы используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их эколо??ическая безопасность
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Бетон, Железобетон, сваи, песок, щебень и т.д.
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