Материалы используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их эколо??ическая безопасность

Биология
Материалы используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их эколо??ическая безопасность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бетон, Железобетон, сваи, песок, щебень и т.д.
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