Примеры инерции в пдд
Физика
Примеры инерции в пдд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торможение(т.к. тело не может резко остановиться и по инерции его еще тянет вперед), поворот( центробежная сила выталкивает на внешний радиус, при повороте направо тебя выталкивает налево)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Як правильно поставити розділові знаки в даному реченні : Суботнього весняного ранку хлопчик Тарасик взяв свою сопілку і пішов до лісу по вербові г...
Математика
Петя,Андрей и Рома-братья.Пете и Роме вместе 8 лет,а Андрею и Роме вместе 10 лет.Кто из детей старший,если Рома младший?решения?
Биология
Рассказ о пчеле по плану 1изображение 2описание внешнего вида 3(5интересных фактов о жизни 4ципочка питания