Примеры инерции в пдд

Физика
Примеры инерции в пдд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торможение(т.к. тело не может резко остановиться и по инерции его еще тянет вперед), поворот( центробежная сила выталкивает на внешний радиус, при повороте направо тебя выталкивает налево)
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