После лечебного дела есть специальность врача узи?
Биология
После лечебного дела есть специальность врача узи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть, выбираешь узкую специальность именно узиста
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