Телефонная проволока длинной 15 м протянута от телефонного столба, где она прикреплена на высоте 8м от поверхности земли, к дому, где ее прикрепили на высоте 20 м. Найдите расстояние между домом и столбом, предполагая, что пров...
Математика
Телефонная проволока длинной 15 м протянута от телефонного столба, где она прикреплена на высоте 8м от поверхности земли, к дому, где ее прикрепили на высоте 20 м. Найдите расстояние между домом и столбом, предполагая, что проволока не провисает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разница высот = 20 - 8 = 12 м В данном случае проволока будет Гипотенузой, а разница высот - Катетом по формуле: a2 + b2 = c2 Получаем: 12*12 + b2 = 15*15 144 + b2 = 225 b2 = 225 - 144 = 81 b = √81 = 9 Ответ: 9 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Українська мова
2 речення з прямою мовою зі словосполученнями ( словосполучення 1. наводити приклади 2. навчати правил поведінки.)
Английский язык